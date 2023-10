Scampia | Carabinieri setacciano le vele | pusher in manette

Leggi su puntomagazine

I militari hanno trovato l'uomo in possesso di 120 dosi di droga tra eroina, cobret, crack e cocaina Controlli anti-droga acon idella locale stazione che hanno arrestato un 29enne del posto già noto alle forze dell'ordine. I militari hanno setacciato la Vela Gialla e lì hanno trovato il 29enne. Fermato, è stato perquisito. Nello zaino rinvenute e sequestrate 120 dosi di stupefacente tra eroina, cobret, crack e cocaina. Sequestrata ance la somma di 548 euro ritenuta provento del reato. L'arrestato è in carcere in attesa di giudizio.