Sassuolo | tegola Matheus Henrique | c'è lesione

Commenta per primo Ilperde Matheus Henrique , c'è lesione. Il comunicato: Fermo Matheus Henrique per il quale gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già ...Una bruttaper Juric, che ha perso già Buongiorno settimana scorsa . L'esterno ex Atalanta ... Salterà dunque Juventus, Inter, Lecce,e Monza e proverà a rientrare per Bologna - Torino ...

Sassuolo, tegola Matheus Henrique: la nota ufficiale del club Fantacalcio ®

FLASH | Sassuolo-Monza, tegola per Palladino: infortunio per Pessina! FantaMaster

Infortunio Matheus Henrique – Brutte e inaspettate notizie in casa Sassuolo per il tecnico Dionisi, che deve rinunciare ad un titolarissimo della sua formazione tipo: si tratta di Matheus Henrique. Il ...Il Sassuolo dovrà fare a meno di Matheus Henrique per le prossime partite. Il centrocampista aveva lasciato il terreno di gioco nel finale della partita persa col Monza e inizialmente si era pensato ...