Sarracino | “Con gli altri 2 candidati ritornano i responsabili del dissesto”

Roma, 13 lug. (Adnkronos) - “Il governo sta mettendo in campo una crociata contro i più poveri e i più deboli. Per il Partito Democratico la ...

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – ‘Il governo sta mettendo in campo una crociata contro i più poveri e i più deboli. Per il Partito Democratico la ...

Così il deputato e membro della segreteria nazionale Pd Marco. 'Per questo continueremo a batterciforza affinché anche in Italia possa essere fissata una soglia sotto la quale non ......Luca - avremmo parlato di quanto fatto alla Regione Campania per sputare sangue e rivendicare...nei giorni scorsi da altri esponenti del partito intervenuti alla festa (il deputato Marco...

Il trofeo del Saracino Memorial Carlo Fardelli LA NAZIONE

Salario minimo: Sarracino, 'da Cassazione sentenza storica, governo non neghi questione' La Gazzetta del Mezzogiorno

Su una cosa almeno sono tutti concordi: «Sarà un autunno caldo per il Pd». Oddio non è una novità per i dem campani ma stavolta nel risiko interno iniziano ad ...Agenzia Roma, 3 ott. “La Cassazione riconosce che si può fissare una retribuzione proporzionata e sufficiente nella cornice della Costituzione. Si tratta di una sentenza storica. Il Governo non può co ...