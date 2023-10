Sarah Ferguson | il suo dolore per l’assistente assassinata

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)è stata colpita di recente da un lutto inaspettato. Jenean Chapman, 46 anni, è stata trovata uccisa nel suo appartamento a Dallas, in Texas, la scorsa settimana. La Chapman era l’ex assistente personale della duchessa di York. Stando alle notizie riportate dai media, le due donne avevano un ottimo rapporto e la morte della giovane ha lasciato l’ex moglie del principe Andrea “scioccata e rattristata“. L’ex assistente personale della duchessa di York è stata trovata morta dagli agenti di polizia alle 13:15 di lunedì 25 settembre scorso. Fin da subito gli investigatori non hanno nutrito alcun dubbio ed hanno aperto un’indagine per omicidio. Sebbene la causa della morte non sia stata ancora svelala al pubblico, il primo indagato è proprio il marito, 48enne, James Patrick. La polizia, in una dichiarazione rilasciata mercoledì, ha affermato ...