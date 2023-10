Sapessi come non è strano sentir recitare Shakespeare nel carcere di Castelvetrano

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Peccato che se ne siano andati così presto, i giornalisti arrivati nei giorni scorsi a, da tutto il mondo, per seguire l’arrivo, al cimitero cittadino, della salma del boss di Cosa nostra, Matteo Messina Denaro. Peccato che tra un’intervista al passante che fa le condoglianze, un servizio sullo «scandalo per la comunità che non si indigna», le analisi sociologiche sulla Sicilia criminale, non abbiano trovato il tempo di farsi incuriosire da una locandina che era attaccata un po’ dappertutto: in tribunale, in commissariato, dai Carabinieri. Nella locandina c’era disegnato il volto di, e infatti era una locandina per uno spettacolo teatrale: “Tuttoin novanta minuti”. Il classico spettacolo teatrale delle scuole, avrà pensato qualcuno. La recita di fine anno. Anziché farla a giugno cominciano ora. E ...