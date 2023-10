Santa Marinella | l’ex poliziotta perquisita nell’inchiesta sul video hot del sindaco Tidei

Leggi su open.online

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Un’exè statanel caso delhot deldiPietro. La procura di Civitavecchia le ha sequestrato anche il computer e il telefono cellulare. La donna è la sorella del consigliere comunale Roberto Angeletti. Si tratta dell’uomo che il primo cittadino ha denunciato per corruzione, dando il via all’inchiesta che ha portato poi ai controlli in municipio e alla scoperta delle «effusioni» con due donne nella sala riunioni. Angeletti ha ricevuto ildopo una richiesta di attiin cui risulta indagato (per minacce e non per corruzione). Poi lo ha mandato, per sua stessa ammissione, alla sorella per chiederle una consulenza sulle intercettazioni. Il pc sequestrato ...