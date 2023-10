Santa Marinella | celebrata la Giornata dell’Accoglienza e della Memoria

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)– In occasione del decimo anniversario del naufragio che costò la vita a oltre trecentosespersone nel mare di Lampedusa il 3 ottobre del 2013, è stata, presso la Chiesa di San Giuseppe, una veglia di preghiera. La Messa, officiata dal vescovo Monsignor Gianrico Ruzza, è stata organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio in collaborazione con le Diocesi di Tarquinia-Civitavecchia e quella di Porto-Rufina. Presenti per l’Amministrazione Comunale il presidente del Consiglio Comunale Emanuele Minghella e il consigliere Alessio Manuelli. Immancabili la Guardia Costiera e le associazioni di volontariato. La celebrazione, ha visto la partecipazione di numerosi fedeli e dei rappresentanti di altre confessioni religiose, come la Chiesa Evangelista Battista, la Chiesa del ...