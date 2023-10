Sanità | Schlein lancia la sfida al governo | “I tagli di Meloni sono uno scempio”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Uno “”: questa è la definizione che la segretaria del Pd, Elly, dà a quanto scritto nero su bianco dalnella Nadef, ovvero ilo delle risorse da investire sulla. In un colloquio con la Repubblica, la segretaria dem sottolinea che quanto deciso dalguidato da Giorgia“non è solo una presa in giro per gli elettori, anche quelli che hanno votato FdI, è uno”.il: sullaservono almeno 4 miliardi in piùsottolinea che è necessario parlare di questo tema: “Commentando un documento di economia e finanza del, di cos’altro dovremmo parlare se non di quali ...