Sanità | Schlein | ' in ricordo Bissoni continueremo a batterci per Ssn migliore'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Ci lascia Giovanni, già sindaco di Cesenatico e assessore regionale per 15 anni, riferimento fondamentale per la Regione Emilia-Romagna e per l'Italia sullapubblica e per lo sviluppo del sistema sanitario nazionale". Così la segretaria del Pd, Elly. "Un romagnolo attivo e generoso, un uomo che ha dedicato la vita al bene della comunità con cui abbiamo avuto la possibilità di confrontarci spesso anche quando era impegnato in alti e prestigiosi incarichi nazionali.anche nel suoper difendere lapubblica universalistica, per migliorarla, per assicurare a tutti il diritto alla salute previsto nella nostra Costituzione". "Il suo progetto, la sua visione, la sua dedizione sono esempi ...