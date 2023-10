Sanità | per maggioranza ‘no allarme’ conti Attacco opposizioni

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) L'esecutivo respinge al mittente le accuse di "troppi tagli in manovra" Nessun allarme dal fronte. Larespinge al mittente le accuse di un ‘allarme tagli’ in manovra che condurrebbe il sistema nazionale verso il baratro.“inconcludenti”, per Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, che colgono la lettura della Nadef “come l’occasione per alzare un polverone su presunti tagli allada parte del governo di Giorgia Meloni”. Per Foti un “allarme ingiustificato: arriveranno fondi con il rinnovo dei contratti per i medici e il potenziamento degli stipendi dei dirigenti del comparto. Il governo, poi, conta di utilizzare al meglio i fondi del Pnrr, in cui è previsto un finanziamento di oltre 15 miliardi. Nessun allarme dunque”. Ma sul tema le ...