Sangiuliano City | UFFICIALE il nuovo allenatore

Strappa un punto in trasferta ildi Papa: l'1 - 1 maturato sul campo della Mario Rigamonti rispecchia una sfida giocata per larghi tratti in una situazione di equilibrio tattico . Nemmeno il talento dei singoli è ...Ha il sorriso stampato in volto Mauro Antonioli dopo l'esordio vincente (0 - 3) sulla panchina del Forlì in casa del. 'C'è molta soddisfazione per il risultato, che ci consegna tre punti importanti per il morale. Siamo scesi in campo per fare la partita, questa vittoria è una buona base di partenza'.

Serie D, girone D: Sangiuliano City, ufficiale il ritorno di mister Andrea Ciceri. Il comunicato della società Tuttocampo

Andrea Ciceri è stato richiamato dalla famiglia Luce per guidare il Sangiuliano City per la terza volta in carriera. Insieme a lui torna anche il vice Diego Verdini. Domenica 8 il debutto in trasferta ...Sulla scia degli allenatori che in questi anni hanno lasciato Cittadella per cercare fortuna altrove, Manuel Iori è andato incontro al comune destino. L'esonero. Alla guida del Sangiuliano, retrocesso ...