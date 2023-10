Samsung Galaxy S23 | PREZZO SHOCK con l’offerta di Unieuro

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) IlS23 è coinvolto in una strepitosa offerta diche lo propone ad undavvero imperdibile. Scopriamo tutti i dettagli in questa news Il nuovoS23 è il partner perfetto per le vostre avventure notturne e per le tue imprese epiche, grazie alla sua innovativa tecnologia Nightography e al potente processore Snapdragon 8 Gen 2.1. Questo smartphone offre prestazioni straordinarie che vi consentiranno di catturare ogni momento con dettagli nitidi e chiarezza impressionante. La fotocamera grandangolare da 50 MP con sensore ad alta risoluzione è in grado di catturare immagini straordinarie in condizioni di scarsa luminosità, grazie all’abilità del processore Snapdragon 8 Gen 2 di combinare rapidamente i fotogrammi per creare foto ad alta risoluzione. Anche i selfie ...