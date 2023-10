“Saluto fascista davanti ai clienti” | ristoratore condannato a risarcirli

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) La sera del 16 agosto di tre anni fa Fatou Fall Mbengue, donna senegalese residente in Bergamasca, stava festeggiando il compleanno della nipotina in una pizzeria di Rimini, quando il titolare si sarebbe voltato verso un’immagine che raffigurava il volto di Mussolini facendo ilromano. Un gesto dal quale ne era scaturita una denuncia e poi un processo, concluso martedì (3 ottobre) con una condanna dela risarcire alla parte civile i danni morali, quantificati in duemila euro, e le spese legali che ammontano a 3.500 euro. L’episodio era avvenuto all’interno della “Tana Marina” in viale Porto Palos a Viserbella. Secondo quanto ricostruito nel corso del dibattimento, il gestore del locale, un riminese di 54 anni, dopo aver preso l’ordinazione si sarebbe girato verso un angolo dove, all’interno di una nicchia ricavata nel muro, c’era un ...

...i 12 commensali che si erano riuniti per festeggiare un compleanno dicendo 'Scusa Benito perchè devo servire anche i negri' per poi rivolgere a un quadro che ritraeva il Duce il. La ...... negando sia la presenza nel locale di un quadretto di Mussolini sia di aver mai fatto il...sottolineato come dai filmati interni di videosorveglianza non vi fosse traccia del quadretto

"Quell'uomo ha preso le ordinazioni, poi si è girato verso un ritratto del Duce appeso al muro, ha teso il braccio per fare il saluto romano e ha detto: 'Scusami Benito'". Questa l'accusa, lanciata il ...