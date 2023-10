Salmo | Geolier e Lazza in concerto a Scampia

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi esibiranno, Noyz Narcos, Rose Villain,e Luchè al “64 Bars live di Red bull” che si terrà asabato prossimo 7 ottobre. “Da giorni ormai l’organizzazione ha dichiarato il sold out – fa sapere Nicola Nardella, presidente dell’ottava Municipalità di Napoli – gli eventi afunzionano. Abbiamo passato momenti di lavoro folle perché tutto potesse essere organizzato in ogni minimo dettaglio”. “Sarò all’evento ma tra la gente, – dice ancora Nardella – poiché desidero godermi lo spettacolo coi ragazzi in festa e comunque tra la persone del popolo. Eventi come questi ci insegnano che vi sono notti in cuiè simile ad una grande capitale europea e rifulge di bellezza”. “Alle autorità presenti e alle altre istituzioni – ...