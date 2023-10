Salerno | fugge all’alt dei Carabinieri | arrestato per spaccio

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) La sera del 3 ottobre, idel Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dihanno, in flagranza di reato, M. M., per detenzione ai fini didi sostanza stupefacente, in quanto veniva individuato in possesso di 5 grammi di crack suddiviso in 17 dosi contenuti all’interno di una busta che lanciava dall’auto condotta in fuga dintimato. I fatti hanno visto coinvolto anche un altro soggetto minorenne per il quale procede altra A.G. Segui ZON.IT su Google News.

