Salario minimo | per la Cassazione la retribuzione lorda non può essere il riferimento E il Cnel approva il primo documento tecnico

Leggi su open.online

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Nella valutazione di unlegale, non si può prendere comela, che «non si riferisce a un importo interamente spendibile da un lavoratore». È questo il principio stabilito dalla Corte di, in una sentenza emessa oggi sul tema delle retribuzioni minime di 8 vigilantes del gruppo Sicuritalia, assunti nel 2018 e impiegati come receptionist negli appalti di Snam. I lavoratori avevano portato in tribunale l’azienda con l’accusa di aver violato l’articolo 36 della Costituzione, che sancisce il diritto «a unaproporzionata alla quantità e qualità» del lavoro svolto e in ogni caso «sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa». Lo stipendio mensile percepito dagli otto ...