Salario dignitoso | non minimo Il ministro Calderone stende la Schlein

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ilal centro delle parole di Marina Elvira, ospite dell'evento organizzato a Roma per i 20 anni di Sky Italia. La ministra del Lavoro e delle Politiche sociali ha commentato in primis la decisione della Corte di Cassazione che ha ammesso l'esistenza del lavoro povero. "Io credo che nella sentenza ci sia un principio che viene ribadito: quello di guardare alla qualità delin un'ottica che credo sia quella che noi dovremmo affrontare, ossia quella di unnon di un". La ministra poi ha chiarito le politiche future da applicare in manovra in merito al taglio del cuneo fiscale e alla produttività: "Dobbiamo lavorare sulla manovra di bilancio. Uno dei temi che curo di più è il cuneo fiscale e ...

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – “Per attaccare il salario minimo un ministro chiama in causa l’Urss e oggi un altro evoca l’assistenzialismo. Se non ...

Non un salario minimo , ma un “ lavoro pagato il giusto , un lavoro dignitoso” . Il presidente del Cnel, Renato Brunetta , parla del lavoro e di come ...

... una indicazione che conferma la necessità e l'urgenza di stabilire unminimo secondo i ... dimostriamo che anche la politica sa riconoscere che il diritto a uno stipendioè garantito ......come una retribuzione adeguata e sufficiente ad assicurare un tenore di vita che sia. ...normativa o contrattuale a favore della contrattazione collettiva nella determinazione del", ...

Lavoro, Calderone: "Salario dignitoso, non minimo" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Salario minimo, sentenza della Cassazione: "Retribuzione deve essere dignitosa" Sky Tg24

ossia quella di un salario dignitoso non di un salario minimo". La ministra poi ha chiarito le politiche future da applicare in manovra in merito al taglio del cuneo fiscale e alla produttività: ...Il salario minimo in Italia è nuovamente al centro del dibattito. Perché fino ad oggi non è stato preso questo provvedimento, nonostante il fatto che la ...