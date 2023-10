Sadhguru | il guru che incanta i vip da Rkomi e Ghali alla Amoroso | «Con 900 euro ti dirò chi sei»

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)è un personaggio molto controverso che sta diventando molto importante per alcuni personaggi vip, come Alessandra. Lui è "ignorante"...

Sadhguru : sold out all’Allianz Cloud Arena di Milano per il “guru ignorante” . Una folla di oltre 4000 persone disposta a pagare fino 900 euro per ...

Sadhguru : sold out all'Allianz Cloud Arena di Milano per il "Guru ignorante". Una folla di oltre 4000 persone disposta a ...

Sadh guru è nato il 3 settembre 1957 a Mysore in India, ed è un mistico indiano che sta facendo proseliti in tutto il mondo, dai suoi canali social, ...

- - > Nella sua rubrica Il Caffè sulla prima pagina del Corriere della sera del 3 ottobre, Massimo Gramellini, prendendo spunto dal successo di pubblico a Milano delindiano, tesse un bizzarro "Elogio dell'invisibile", da Platone al Piccolo principe, sulla base di un impianto argomentativo a dir poco discutibile. Qui però non interessa la tesi ...: sold out all'Allianz Cloud Arena di Milano per il "ignorante". Una folla di oltre 4000 persone disposta a ...

Sadhguru, chi è il guru ignorante che ha fatto sold out a Milano: in 4 mila ad ascoltarlo (pagando fino a 900 ilmessaggero.it

Il "guru ignorante" Sadhguru incanta Milano: la meditazione record ilGiornale.it

Si chiama Guru Ignorante e piace soprattutto ai vip: a Milano erano in 4mila a vederlo, compresa Alessandra Amoroso ...Di Chiara Maffioletti Ecco il guru indiano che ha conquistato anche Ghali, Alessandra Amoroso, Rkomi e Irama Riempie gli stadi come una rockstar, e fa sold out in tutto il mondo. E c’è chi è disposto ...