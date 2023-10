Russia | protestò in diretta contro guerra | giornalista condannata a 8 anni e mezzo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Mosca, 4 ott. (Adnkronos/Europa Press) -a ottodi reclusione Marina Ovsykova, larussa che il 15 marzo 2022 interruppe le trasmissioni televisive di 1Tv per protestarelain Ucraina esibendo alle spalle della collega impegnata nellaun cartello con scritto "Fermate la". La Corte ha stabilito che la- nel frattempo riparata all'estero - dovrà scontare la sua pena in una "colonia correzionale" per "diffusione di notizie false" e le ha proibito per quattrodi "partecipare ad attività legate alla gestione di pagine web di organi di informazione e telecomunicazione". La Corte ha accusato Ovsykova di ...