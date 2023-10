Russia | la giornalista anti-Putin Marina Ovsyannikova condannata a 8 anni e mezzo di carcere

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Larussa– nota per aver protestato a marzo 2022 dietro la conduttrice di un notiziario della Tv di Stato russa con un cartello contro l’invasione russa dell’Ucraina – è stataa ottoe sei mesi diin contumacia. La 45enne era fuggita dallapoco dopo aver evaso gli arresti domiciliari il 5 ottobre dello scorso anno. La condanna risulta essere minore a quanto chiesto dalla procura russa, ovvero novedi reclusione. L’accusa è quella di aver diffuso «notizie false». Intese come qualsiasi informazioni sulla guerra dellain Ucraina che sia in contrasto con la narrativa ufficiale, come prevede la legge bavaglio di Mosca ...

Non basta l’esilio a sfuggire alla repressione russa. La giornalista Marina Ovsjannikova, che protestò in diretta tv contro l’offensiva russa in Ucraina, è stata condannata in contumacia a otto anni e ...Mercoledì un tribunale russo ha condannato a otto anni e sei mesi di carcere Marina Ovsyannikova, la giornalista che a marzo del 2022 aveva protestato in diretta televisiva contro l’invasione russa ...