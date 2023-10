Rugby | Mondiali 2023 | volata finale | ora ci si gioca l’accesso ai quarti di finale

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Inizia domani sera il lunghissimo weekend che chiuderà la fase a gironi dellaWorld Cupe in palio ci sono ancora sei posti per i playoff. Con il Galles e l’Inghilterra ormai certi deidi, virtualmente ogni altro spot è ancora libero, anche se è difficile immaginare sorprese. Vediamo cosa ci aspetta, dunque. Si parte domani, giovedì 5 ottobre, con la partita tra Nuova Zelanda e Uruguay. È vero che i sudamericani hanno messo in difficoltà sia l’Italia sia soprattutto la Francia (che ha lasciato un punto di bonus sul campo), ma gli All Blacks sono troppo forti e motivati e difficilmente mancheranno l’appuntamento con la vittoria. E con il bonus significherebbe la certezza di andare aidi, al 90% come seconda della ...

Nonostante la brutta sconfitta subita contro la Nuova Zelanda, l’Italia è ancora in corsa per la qualifica zione ai quarti di finale della Coppa del ...

In occasione del match Italia-Francia , valevole come ultima sfida della fase a gironi dei Mondiali di rugby 2023 , lo staff tecnico azzurro ha ...

Novità, forzata, nello scacchiere di Kieran Crowley. Lascia infatti la Francia Danilo Fischetti : per il pilone azzurro, come riferito dalla ...

Il Calendario dell’ Italia ai Mondiali maschili di rugby 2023 , in programma da venerdì 8 settembre a sabato 28 ottobre in Francia. Sono 20 le ...

Decisione che farà discutere ma resta da rispettare quella di Josua Tuisova , migliore in campo nella sorprendente vittoria delle Fiji contro l'Australia aidiin corso in Francia. ...BORDEAUX. Josua Tuisova , migliore in campo nella sorprendente vittoria aidelle Fiji contro l'Australia, oggi non ha preso parte al funerale del figlio di sette anni preferendo rimanere con i suoi compagni di squadra in Francia. Lo riferiscono i media locali. Il ...

Mondiali Rugby: muore il figlio di 7 anni, star Fiji resta in ritiro Agenzia ANSA

Mondiali di rugby, Figi: Tuisova piange la morte del figlio ma rinuncia al funerale per giocare con la Georgia Virgilio Sport

Josua Tuisova, migliore in campo nella sorprendente vittoria ai Mondiali delle Fiji contro l'Australia, oggi non ha preso parte al funerale del figlio di sette anni preferendo rimanere con i suoi ...Paolo Buonfiglio, nato a Prato nel 1995, è stato convocato per i Mondiali di rugby in Francia. Dopo l'infortunio di Danilo Fischetti, avrà l'opportunità di collezionare il suo secondo caps in Nazional ...