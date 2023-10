Rugby | Mondiali 2023 | la Francia schiera i più forti per sfidare l’Italia

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Manca Antoine Dupont, ancora out per l’infortunio al volto subito contro la Namibia, ma escluso il suossimo mediano di mischia Fabien Galthié ha scelto il XV migliore per la sfida di venerdì sera a Lione contro. Non vuole lasciare spazio a fraintendimenti il ct transalpino per la partita che vale l’accesso ai quarti di finale della Coppa del Mondo. A sostituire Dupont ci sarà Maxime Lucu, che fa coppia con Matthieu Jalibert, l’apertura titolare in questo Mondiale dopo il forfait di Romain Ntamack alla vigilia. E nella trequarti troviamo giocatori di assoluto livello come Thomas Ramos, Damian Penaud, Gael Fickou, Jonathan Danty e Louis Bielle-Biarrey, mentre dalla panchina è pronto a entrare un altro talento come Melvyn Jaminet. Il pack di mischia, invece, vede una prima linea formata da Balille, Mauvaka e Atonio, ...