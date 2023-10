Rugby | Mondiali 2023 | Italia | ecco la formazione per sfidare la Francia

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Kieran Crowley ha scelto i XV azzurri che venerdì sera a Lione affronteranno lanell’ultimo match della fase a gironi della pool A. Per l’l’obbligo di vincere per conquistare l’accesso ai quarti di finale, ma una sfida durissima contro una delle favorite al titolo. E per affrontare i Bleus Crowley rimescola le carte, con Capuozzo estremo, Garbisi centro e Allan in mediana. Nel triangolo allargato, come detto, Capuozzo torna a vestire la maglia numero 15 con Ioane e Bruno alle ali, quest’ultimo alla prima da titolare nellaWorld Cup. Coppia di centri formata da Brex e Paolo Garbisi, alla seconda presenza con la maglia n.12 dopo la partita contro l’Uruguay. Chiavi della mediana affidate a Tommaso Allan – diventato miglior marcatore Azzurro nellaWorld Cup – e Varney. Quarta partita consecutiva ...

Decisione che farà discutere ma resta da rispettare quella di Josua Tuisova , migliore in campo nella sorprendente vittoria delle Fiji contro l'Australia aidiin corso in Francia. ...BORDEAUX. Josua Tuisova , migliore in campo nella sorprendente vittoria aidelle Fiji contro l'Australia, oggi non ha preso parte al funerale del figlio di sette anni preferendo rimanere con i suoi compagni di squadra in Francia. Lo riferiscono i media locali.

Josua Tuisova, migliore in campo nella sorprendente vittoria ai Mondiali delle Fiji contro l'Australia, oggi non ha preso parte al funerale del figlio di sette anni preferendo rimanere con i suoi ...