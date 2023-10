Rugby | Fiamme Oro Canna nuovo capitano per la prossima stagione

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Investitura ufficiale a tre giorni dall'inizio del campionato di Serie A Elite ROMA - A tre giorni dall'inizio del campionato di Serie A Elite, che vedrà leOro impegnate nella prima giornata in casa sabato alle 15,30 con il ValoEmilia, c'è stata l'investitura ufficiale di Carlo

Roma, 12 lug. (Adnkronos) - Sarà Andrea Castellani , ex Azzurro e tre volte Campione d'Italia, l' allenatore della mischia delle Fiamme Oro. Lo ...

... direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, da sempre legato alleOrodi cui è stato il presidente. Canna, nato a Benevento il 25 ...... perché l'Italia può sognare contro gli All Blacks di. Risultato: 14 mete a 2. Stracciati. ... Sbaglio - L'audio della ragazza intrappolata nelledi una discoteca in Spagna mette i brividi. ...

Rugby - Serie A Elite, le parole dei coach dopo il test Colorno ... OnRugby

Fiamme oro e Salvamamme insieme nella raccolta solidale "Una ... Poliziamoderna.it

da sempre legato alle Fiamme Oro Rugby di cui è stato il presidente. Canna, nato a Benevento il 25 agosto del 1992, esordisce nel TOP12 con la maglia delle Fiamme nella stagione 2012-23 quando, sotto ...Un pullman con numerose persone a bordo è precipitato da un tratto sopraelevato a Mestre finendo sul sedime ferroviario che scorre accanto alla strada principale. Ci sono vittime e feriti.