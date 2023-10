Ruba vestiti all’Oriocenter | 21enne in manette per furto

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Orio al Serio. Hato un giubbino, una maglietta e una felpa nel negozio H&M del centro commerciale di Orio al Serio, ma è stato visto e fermato da una guardia giurata in servizio allo shopping center. Così S.A., egiziano di 21 anni, è stato arrestato perdai carabinieri della tenenza di Seriate. La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 13 di martedì 3 ottobre. Il vigilantes allertava i militari rispetto a quanto accaduto, poi ha portato ilcon la refurtiva alla fermata dell’autobus tra l’aeroporto e l’Oriocenter in attesa dell’arrivo della pattuglia. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto hanno trovato il giovane con ancora la merce addosso, tra l’altro danneggiata, in quanto S.A aveva rimosso strappandola la placchetta antitaccheggio. Portato in caserma, l’egiziano è stato fotosegnalato perché non aveva ...