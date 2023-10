Rtl 102.5 è la radio ufficiale di Panariello VS Masini “Lo strano incontro” a teatro

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) MILANO – Dopo aver conquistato il pubblico italiano con una lunga tournée estiva, lo “” traVSfa il suo ritorno. La collaborazione inedita di Giorgioe Marcoha portato alla realizzazione di uno spettacolo unico nel suo genere che ha conquistato il pubblico con oltre 25 spettacoli in tutta Italia. Ma l’avventura di Giorgioe Marconon è ancora giunta al termine, il successo dello show ha spinto i due artisti a prolungare la loro convivenza artistica. A partire dal 25 novembre, dal Politeama Genovese di Genova, il duo porterà lo spettacolo nei teatri delle principali città italiane, un’occasione perfetta per tutti coloro che non hanno avuto la possibilità di assistere agli spettacoli ...

LP e Levante sono state ospiti di RTL 102.5 per presentare il loro nuovo brano Wild , ecco cosa hanno detto in radio LP e Levante sono state ospiti ...

MILANO – Ligabue è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac. Durante “The Flight”, l’artista ha presentato in diretta in ...

MILANO – Annalisa è stata ospite di Rtl 102.5 insieme a Matteo Campese e La Zac. Durante The Flight la cantautrice ha presentato in diretta ‘E poi ...

Per fare chiarezza sul tema, siamo intervenuti in diretta su.5 News , una delle radiovisioni digitali del Gruppo.5, spiegando come gli incidenti con conseguente incendio siano molto ....5 è la radio ufficiale di Panariello VS Masini 'Lo strano incontro' a teatro Queste le date: 25 novembre - Politeama Genovese - GENOVA 29 novembre - Teatro Moderno - GROSSETO 30 novembre - ...

Francesco Gabbani in Carrara "Finalmente a casa", il 9 settembre il cantautore festeggia il suo compleanno con un concerto in radiovisione su RTL 102.5 RTL 102.5

RTL 102.5, al via il nuovo palinsesto Touchpoint News

MILANO – Dopo aver conquistato il pubblico italiano con una lunga tournée estiva, lo “strano incontro” tra Panariello VS Masini fa il suo ritorno. La collaborazione inedita di Giorgio Panariello e ...Dopo i fatti di Mestre la mobilità a batteria è stata ulteriormente demonizzata. Senza motivo: ne abbiamo parlato su Rtl 102.5 News ...