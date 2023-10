(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Non c'è la Champions League in cartellone, come tutti alla Continassa avrebbero sperato per questi giorni, ma la settimanaè comunque decisamente calda , con una serie di appuntamenti ...

questa volta Romelu Lukaku non è stato zitto, questa volta non ha scelto come altre volte il silenzio e la voce del campo per mandare...

Ronaldo il Fenomeno si è sposa to per la terza volta . L'ex stella del calcio è infatti convolato a nozze con la sua Celina . La coppia, che sta ...

Non c'è la Champions League in cartellone, come tutti alla Continassa avrebbero sperato per questi giorni, ma la settimana della Juventus è comunque ...

Oltre alle gesta in campo, Cristiano Ronaldo fa parlare di se anche per le questioni extra calcistiche . Quest'oggi è attesa l'udienza relativa ...

Il suo team di legali sostiene infatti che la Juve avrebbe garantito ala corresponsione di quegli emolumenti in forma differita, sotto forma di bonus o incentivo all'esodo in caso di ......un Juve - Barcellona della stagione 2020 - 21 e la mancata convalida del gol di Cristiano... Inter - Benfica,episodi da moviola . La protesta dell'allenatore del Benfica . Per Cesari non c'...

Ronaldo e gli stipendi, Pogba e il doping: tutto sulle giornate della Juventus Corriere dello Sport

Udienza Ronaldo-Juve: mercoledì un nuovo round da 20 milioni Calcio e Finanza

Particolarmente contrariati per l’atteggiamento di Lukaku, gli interisti sono già pronti a contestare ... con la maglia rossonera sulle spalle e il numero 99 dietro la schiena: Ronaldo. I tifosi ...Con i suoi tre gol ha inoltre agganciato Benzema nella classifica marcatori - dominata dai 10 gol in 7 partite di Cristiano Ronaldo - e si sta riscattando ampiamente dopo essere stato ceduto dal ...