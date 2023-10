Ronaldo e gli stipendi | Pogba e il doping | tutto sulla giornata della Juventus

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Non c'è la Champions League in cartellone, come tutti alla Continassa avrebbero sperato per questi giorni, ma la settimanaè comunque decisamente calda , con una serie di appuntamenti ...

In un’intervista rilasciata al The Athletic, l’ex tecnico del Manchester United , Ole Gunnar Solskjaer , è tornato a parlare del trasferimento di ...

Ole Solskjaer , ex allenatore del Manchester United, ammette l’errore sul ritorno di Cristiano Ronaldo : le sue parole Ole Solskjaer , in ...

questa volta Romelu Lukaku non è stato zitto, questa volta non ha scelto come altre volte il silenzio e la voce del campo per mandare...

Ronaldo il Fenomeno si è sposa to per la terza volta . L'ex stella del calcio è infatti convolato a nozze con la sua Celina . La coppia, che sta ...

Il suo team di legali sostiene infatti che la Juve avrebbe garantito ala corresponsione di quegli emolumenti in forma differita, sotto forma di bonus o incentivo all'esodo in caso di ......un Juve - Barcellona della stagione 2020 - 21 e la mancata convalida del gol di Cristiano... Inter - Benfica,episodi da moviola . La protesta dell'allenatore del Benfica . Per Cesari non c'...

Boateng-Messi: la domanda su Cristiano Ronaldo e i gol in Serie A Tuttosport

Boateng: "Quando Ronaldo era alla Juve, Messi mi chiese se era ... Bianconera News

Musa Barrow sembra essere rinato. A un mese circa dall’addio al Bologna, il gambiano ex Atalanta si è già ritagliato un ruolo da protagonista in Arabia Saudita e nel suo Al-Taawoun. L’ex attaccante de ...Cristiano Ronaldo sul rettangolo verde vuole tutta l’attenzione per sé ma nel privato è alquanto schivo. Sui suoi canali social, dove è tra i più seguiti in assoluto, non sono molte gli scatti che lo ...