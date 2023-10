Romanzo Criminale e Gomorra | arrivano i prequel | ecco quando e dove saranno disponibili

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) È una notizia sensazionale quella che è emersa in queste ore, in quantotorneranno presto sul piccolo schermo. Due serie leggendarie che hanno conquistato l’intero globo e che adesso narreranno i fatti prima degli eventi già conosciuti.due, come Sky ha annunciato con un comunicato sui suoi canali social. Ci sarà da aspettare naturalmente, visto che cast e struttura sono appena alla base. Ad ogni modo, il canale sarà sempre lo stesso: Sky Atlantic.Sembra incredibile ma è vero. Dopo tante voci è arrivata la conferma di un nuovo capitolo di, e ciò che è ancora più incredibile che ce ne sarà un altro anche ...