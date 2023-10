Roma-Servette | Mourinho | “Mi fido dei miei giocatori Dybala va in panchina”

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)andrà in scena domani sera alle ore 21:00: alla vigilia del match di Champions League ha parlato così José. Ladomani sera scenderà in campo per affrontare ilin Europa League. La stagione dei giallorossi è stata fin qui caratterizzata da alti e bassi. Più bassi che alti. E, anche se Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.