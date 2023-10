Roma | Paredes | “Per me è importante sentire la fiducia di Mourinho”

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) In vista della gara contro il Servette, il centrocampista dellaLeandroha risposto alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa della vigilia. In apertura ha parlato del momento della squadra: “Abbiamo tanto margine per lavorare perché abbiamo una squadra forte che può fare meglio. Sicuramente tocca alzare il ritmo. Sono contento delle belle parole che il mister ha speso nei miei confronti, per me è moltoladi“. L’argentino ha poi rivelato le sue sensazioni sul ritorno nella Capitale “Ho trovato unamolto cambiata e sono molto felice di essere qui. La mia famiglia è contenta e mi sento pronto per questa sfida. Amoe farò di tutto per dare il mio massimo, ogni giorno, ogni allenamento ...

