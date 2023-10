Roma | Paredes | 'Mourinho mi ha detto quanto giocherò contro il Servette'

José Mourinho parla alla vigilia della sfida di Europa League tra lae il Servette insieme a Leandro. Dice di amarlo, ma dice anche che Dybala riposerà, che farà un po' di turnover e che l'obiettivo, ora, è passare il turno. Poi si ...Mourinho Per me e per laè un onore avere lui come allenatore", le parole di Leandro, centrocampista della. L'argentino, poi, pregue sottolineando come "qui sono stato bene, alla ...

ROMA, PAREDES: "SERVE ALZARE IL RITMO, SIAMO FORTI. UN ONORE MOURINHO" - Sportmediaset Sport Mediaset

Roma, Paredes: "Amo Roma e sono felice di essere tornato. Juve Stagione complicata" Tutto Juve

La Roma si rituffa in Europa League, in un impegno che per certi versi può essere visto come un impiccio. (CalcioMercato.it) La Roma di José Mourinho è in un momento di crisi di risultati che è sempre ...Luca Toni, ex attaccante tra le altre di Roma, Bayern Monaco e Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista a FCInterNews.it, parlando anche della Serie A: "Quest'anno sarà ...