Roma | Mourinho | “L’obiettivo è la qualificazione | domani farò qualche cambio”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) In vista della gara disera contro il Servette, il tecnico dellaJoséha parlato in conferenza stampa. In apertura ha parlato della condizione fisica della sua squadra, anticipando che contro gli svizzeri ci saràa livello di titolari: “Tante gare in poco tempo è un problema reale per le squadre che giocano in Europa, soprattutto per chi ha rose meno equilibrate. Faremo, è ovvio. Ho detto che Dybala sarà in panchina e riposeranno anche altri. Vogliamo vincere e dobbiamo avere una squadra in grado di farlo, per questo nonun turnover totale ma solo“., che non sarà in panchina perché squalificato, si è detto soddisfatto di ...