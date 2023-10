Roma | ecco il nuovo main sponsor | partnership con Riyadh Season

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Buone notizie in casasul fronte economico, infatti la società giallorossa ha chiuso l’accordo con la, che è dunque diventato ildei giallorossi. Se sul campo i sorrisi finora sono pochi, sul lato economico questo accordo fa invece felice la dirigenza. Il buon compenso economico dell’affare, si parla di circa 25 milioni che entreranno nelle casse dei giallorossi nei prossimi due anni, è importantissimo. Per la, società sotto il controllo del Fair Play Finanziario, infatti, poter scrivere a bilancio un’entrata netta di 12,5 milioni annui, è ottimo. Il logo dovrebbe comparire sulle maglie da gioco dei giallorossi già dalla partita di domani sera in Europa League contro il Servette. Prima c’è da attendere l’ok dell’Uefa dato ...