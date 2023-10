Roma | arriva uno sponsor arabo sulla maglia

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Confermata da pochi minuti la nuova partership fra lae loRiyadh Season. Dopo l’abbandono dello“Digital Beats”, la società giallorossa ha deciso di legarsi ad uno dei più importanti eventi mondiali di intrattenimento, con la sua quarta edizione che inizierà alla fine di questo mese. Qui di seguito il comunicato ufficiale pubblicato sui canali social della: “ASè lieta di annunciare una nuova partnership biennale con Riyadh Season che appariràgiallorossa. La Riyadh Season rappresenta un nuovo punto di riferimento per i festival di intrattenimento. Migliaia di visitatori di tutto il mondo vi si recano per assistere a concerti, eventi culturali, mostre e molto altro in luoghi iconici della capitale ...

Al Teatro Brancaccio arriva “AbracaDown” . Il primo musical magico in favore dell’inclusione. Protagonisti i ragazzi con la sindrome di down. Con la ...

Per la prima volta in Italia,anche lo smartwarch. Accordi con Vodafone e Unieuro. Mountain View ha ora un ecosistema per ... inclusi 3 "shop in shop" a Milano e. Inoltre per la prima volta ...... che ha riunito nella sede didi FAO autorità della cooperazione internazionale e aziende ... Così si garantisce che il prodotto chenelle dispense sia sicuro fino, e anche oltre, la data di ...

Calcio, il nuovo main sponsor della Roma arriva dall'Arabia Saudita Il Tempo

Sulle maglie della Roma arriva lo sponsor arabo «Visit Riad». Ma la scritta comparirà dopo la scelta della città per Expo 2030 Corriere Roma

Ora arriveranno anche i 400 bus elettrici del Pnrr ... Nel corso di questa consiliatura Roma avrà cambiato il volto del trasporto: non siamo ancora a livello ottimale. Ma servono gli investimenti, noi ...Diciannove punti realizzati in 32' di presenza sul parquet e sette assist al bacio distribuiti ai compagni. L'esordio in maglia gialloblu di Gianmarco Bertetti non poteva andare meglio.