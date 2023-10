Roma | aggressione a colpi di machete | 2 feriti in zona Torpignattara | uno gravissimo | è caccia all’uomo

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)choc adinel tardo pomeriggio di ieri. Un uomo si è scagliato contro due persone che si trovavano davanti un kebab sulla via Casilina, nelladiuno dei due che, in ospedale, lotta tra la vita e la morte mentre è fuori pericolo, anche s

Continua a leggere su Tg. La7.it - Due uomin i, entrambi stranieri e di cui uno ferito in modo grave, sono stati colpi ti con un machete in via ...

Una serata di pura follia quella andata in scena ieri sera, intorno alle 19.30, in via Casilina a. Due uomini, entrambi stranieri e di cui uno ferito in modo grave, sono stati aggrediti a colpi di machete . L'aggressore, dopo aver compiuto l'insano gesto, si è dato alla fuga ed è ora ...L'altro giorno al Centro per il rimpatrio di Ponte Galeria a- la notizia si è saputa solo ... Non è la primaalle forze dell'ordine e non sarà l'ultima. I Cpr di fatto sono come dei ...

Sangue e follia a Roma: aggressione col machete in strada, due feriti ilGiornale.it

Aggressione a colpi di machete a Roma, due feriti: uno è in pericolo di vita Repubblica Roma

L'assalto in via Casilina, l'aggressore in fuga dopo aver colpito due uomini ...Una brutale aggressione si è verificata nella serata di ieri in zona Tor Pignattara. Un uomo armato di machete ha aggredito due stranieri ferendone gravemente uno. Una scena raccapricciante quella che ...