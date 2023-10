Rivalutazione pensioni | aumenti anticipati a dicembre 2023

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Il Governo è al lavoro su un Decreto anticipi da 3,2 miliardi, per finanziare un anticipo delladefinitiva, adeguandola al reale indice Istat, e facendo partire l’aumento già a novembre o. L’obiettivo sarebbe riconoscere già prima di finei conguagli dello 0,8%, che spettano per effetto dellaIstat definitiva dell’8,1% (rispetto alla provvisoria stimata nel 2022 al 7,3%. Lo scarto in positivo per i pensionati (dello 0,8%) potrà così essere inserito nelleda novembre o. Questo per fornire un ulteriori supporto allepiù basse, assieme alla Carta spesae al piano anti-inflazione inaugurato a ottobre. Ricordiamo infatti ...