Rissa mai vista a Bruxelles | Michel e von der Leyen litigano sui migranti

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Commissione europea contro Consiglio europeo. Una portavoce dell'organo guidato da Ursula von der, Arianna Podestà, ha risposto durante il briefing quotidiano dell'esecutivo comunitario a una domanda relativa alle dichiarazioni rilasciate in un'interda Charles, presidente del Consiglio, secondo cui la Commissione sarebbe andata oltre le sue competenze in alcuni casi come nell'accordo con la Tunisia: «Abbiamo visto queste dichiarazioni del presidente del Consiglio europeo, dal nostro punto disono parzialmente imprecise e non rafforzano in nessun modo l'abilità Ue di agire in modo efficace nell'affrontare la difficile questione della migrazione». «La Commissione Ue – la precisazione di Podestà - ha negoziato il Memorandum of Understanding (MoU) dall'inizio dell'estate e ha ripetutamente ...