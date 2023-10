(Di mercoledì 4 ottobre 2023) (Adnkronos) – La società post-pandemica ha la memoria corta e poco comprensiva nei confronti del, se non addirittura con atteggiamenti giudicanti. Nel corso dell’ultimo anno hanno sofferto di una qualche forma disu 10. Nell’affrontarlo 1 persona su 2 era da sola. Non solo isolamento sociale però: ladegli(46%) si ritiene stigmatizzato e un quarto (26%) teme di essere giudicato per la propria condizione. Sono alcuni dei dati emersi dalla nuova edizione, la quinta, dell’Haleon Pain Index (Hpi) , una ricerca globale condotta su oltre 18mila persone in 18 paesi, tra cui l’Italia, promossa da Haleon, azienda leader mondiale nel settore del Consumer Healthcare. "Ilquotidiano – afferma Linda Papadopoulos, psicologa e autrice dello studio – è ...

Il- continua la nota - evidenzia anche una differenza di genere. Il 51% delle donne italiane si è sentita discriminata o non creduta rispetto al 44% degli uomini. Anche il 62% delle ...Il- continua la nota - evidenzia anche una differenza di genere. Il 51% delle donne italiane si è sentita discriminata o non creduta rispetto al 44% degli uomini. Anche il 62% delle ...

Report Hpi, 90% italiani colpito da dolore, metà lo vive in solitudine Adnkronos

Incidente sulla Corinaldese, scontro all'incrocio tra due auto Vivere Senigallia

Il report Hpi - continua la nota - evidenzia anche una differenza di genere. Il 51% delle donne italiane si è sentita discriminata o non creduta rispetto al 44% degli uomini. Anche il 62% delle ...Average used car retail prices have fallen on a year-on-year (YoY) basis for the first time since March 2020, Auto Trader has found. Its Retail Price Ind ...