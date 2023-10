rendimenti in crescita per i Btp a 5 e 10 anni collocati in asta oggi dal Mef per un totale, assieme ai Ccteu a 6 e 8 anni , di 9,5 miliardi di euro. ...

Chiusura positiva per Piazza Affari , con il Ftse Mib che, al termine di una seduta volatile, guadagna lo 0,54% a 28.163,03 punti, in scia ai guadagni ...

ancora pressione sui Rendimenti dei titoli di Stato, non solo italiani. Come spesso accade però i Btp soffrono più degli analoghi bond esteri le ...

Timori anche per le mosse della Fed: gli investitori ritengono che manterrà i tassi elevati per lungo tempo allo scopo di abbassare l’inflazione. ...

Timori anche per le mosse della Fed: gli investitori ritengono che manterrà i tassi elevati per lungo tempo allo scopo di abbassare l’inflazione. ...

La politica monetaria delle banche centrali resta sotto i riflettori. Intanto negli Usa è caos al Congresso con la sfiducia allo speaker. Petrolio in ...

Abituati com'eravamo ainegativi in Germania, sembra tutto un altro mondo rispetto solamente a un anno fa. Ed è stato inevitabile l'impatto sul mercato sovrano italiano. Ila 10 anni è ...Gli italiani si sono mostrati molto più avveduti di quanto pensiamo, come quando disertarono l'emissione delItalia nel novembre 2018, pur in un contesto disovrani relativamente ...

Rendimenti Btp toccano il 5%, spread verso 200 punti. Tonfo del petrolio Il Sole 24 ORE

«Il tuo domani conta, non fartelo scappare». Evidentemente gli italiani ci credono. Così, anche grazie a un accattivante spot tv, nel terzo giorno di collocamento del nuovo Btp Valore si conferma il b ...Nell’attuale contesto di mercato può sembrare rischioso prendere posizione sulle società di dimensioni più piccole, ma anche in questo segmento le opportunità non mancano.