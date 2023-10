Reggia di Caserta | il 31 ottobre apertura straordinaria

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 4 ottobre 2023). L’istituto museale del MiC, anche nel giorno di ordinaria chiusura settimanale (martedì), il 31accoglierà i visitatori per godere della meraviglia del Complesso vanvitelliano. L’iniziativa rientra nel Piano di Valorizzazione 2023. Anche grazie alla collaborazione e alla disponibilità del personale di fruizione, accoglienza e vigilanza, il Museo, inserito dall’Unesco nella lista dei beni patrimonio dell’umanità, favorisce la permanenza in città delle migliaia di visitatori che ogni giorno vengono a conoscere il suo magnifico patrimonio. La settimana che chiude il mese die dà il benvenuto a quello di novembre è l’occasione perfetta per concedersi nuove esperienze e suggestioni nel patrimonio culturale italiano e andare alla scoperta dei territori circostanti. Ladi ...