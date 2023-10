Record Zielinski col Real Madrid | 50esimo gol in azzurro per il polacco

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Una pietra miliare per Piotrcon la maglia del Napoli: il centrocampistaha raggiunto il traguardo dei 50 gol. Una pietra miliare per Piotrcon la maglia del Napoli: il centrocampistaha raggiunto il traguardo dei 50 gol, consolidando il suo status come uno dei migliori centrocampisti nella storia del club. La rete storica è arrivata in una competizione particolarmente prestigiosa: la Champions League. Considerando tutte le competizioni disputate con la maglia azzurra,ha giocato 338 partite e ha segnato 50 gol, unimpressionante che sottolinea la sua classe e costanza nel corso degli anni. Non poteva scegliere avversario migliore, il, per toccare questo ...

Piotrè sempre tra gli uomini più importanti in casa Napoli, anche sotto la nuova guida tecnica di Rudi Garcia. I numeri del centrocampista polacco in Serie A sono infatti tra i migliori in ...A centrocampo spazio ae Anguissa con Lobotka in cabina di regia. In difesa conferme per ... Con questo Kvaratskhelia, e con un Osimhen dalontano dalle mura amiche, nulla è precluso.

Piotr Zielinski fa 50. Nella serata amara del Napoli contro il Real Madrid il polacco del Napoli si prende la soddisfazione di un altro record: come riportato da Opta Italia, Zielinski questa sera ha ...Leo Ostigard had put Napoli ahead early on with a header by leaping over Dani Carvajal. Napoli midfielder Piotr Zielinski scored a controversial penalty after the break to make it 2-2. Madrid tops ...