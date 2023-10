“Reazione a catena” | le campionesse vincono ancora ma il pubblico mormora

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) News Tv. Amiche in Onda “”. Nella puntata di ieri di “”, lehanno vinto di nuovo. Subito dopo la puntata, però, sui social network sono apparsi commenti negativi nei confronti delle Amiche in onda e del programma. Alcuni hanno messo in dubbio la veridicità del noto quiz televisivo di Rai 1. (Continua…) Leggi anche: “”, siparietto in studio con i concorrenti: interviene Marco Liorni Leggi anche: “”, le tre e un quarto lasciano il programma: cos’è successo “” ieri, le Amiche in ondadi nuovo Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di “a ...