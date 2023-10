Real Madrid | Garcia | ‘Noi alla pari del Real Zielinski non sarà il rigorista’ | Champions League

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) 2023-10-04 00:05:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Il Napoli perde in casa contro ilper 2-3 ma esce a testa alta e tra gli applausi del Maradona. Nel post partita arrivano le dichiarazioni di Rudi: LA PARTITA – “Il risultato non mi sembra giusto, ci stava un pareggio. Vedendo anche le statistiche, i momenti della partita. Abbiamo iniziato bene, fatto un gol su corner (ci avevamo lavorato). Poi abbiamo preso gol su una costruzione bassa ma può succedere, è il nostro gioco, una nostra qualità. Per il resto della partita siamo riusciti ad uscire dal basso arrivando ad avere occasioni. Sbagliare fa parte del gioco, non mi è piaciuta la reazione dopo l’1-1, ci siamo fatti imbucare poi a centrocampo da Bellingham. Abbiamo corretto questa cosa all’intervallo e ...