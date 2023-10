Ravezzani difende Inzaghi e attacca Sacchi | “I risultati ottenuti con il Milan sono stati scarsi Non puoi dire che l’Inter…”

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ieri sera l’Inter ha sconfitto per 1-0 il Benfica, nella seconda giornata di Champions League, ma il giornalista ettore di “Telelombardia“, Fabio, sul canale YouTube di QSVS (Qui studio a voi stadio) hato duramente Arrigo, con quest’ultimo che nei giorni scorsi aveva criticato Simone. Di seguito riportiamo le sue parole, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Rossi irride: “Chissà se all’Arrigo che a Fusignano non ha più la TV, gli han fatto vedere al Bar del Paese…” Sarà l’anno del? Primato solitario in classifica dopo 8 anni Primato Inter in classifica in attesa del derby Lotta scudetto a tre? Intanto l’Inter è in ...