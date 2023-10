Rai | il CDA a Bari per decidere sul dopo Lagana | bene “Timeline Remix” | il 6 novembre reading teatrale “made in Mellone”

Al massimo entro fine ottobre. Un mese per le candidature, un mese per organizzare il voto. E con il patto tacito che chi sarà eletto non si ...

La presidente della Rai Marinella Soldi è stata nominata consigliere non esecutivo indipendente del Consiglio di amministrazione della Bbc. Per la ...

Marinella Soldi Una good news per la Rai e non solo: Marinella Soldi entra nel CdA della BBC. La Presidente della Rai è stata nominata ...

Di Pietro in corsa per il dopo Laganà nel Cda Rai La Notizia, di Francesco Carta, pag. 9 L’Associazione Rai Bene Comune-Indignerai, fondata dall’ex ...

Via libera dal Cda Rai alle tempistiche per l'elezione del componente del board espresso dai dipendenti, resasi necessaria dopo la prematura scomparsa del consigliere Riccardo Laganà. Il termine per la pubblicazione ... Alessandro Di Majo, componente in quota M5s del Cda, si era già astenuto sulle nomine dei direttori delle testate e sulla nuova governance di Viale Mazzini. Mentre Schlein saliva sull'Aventino, l'...

A scatenarla a luglio, un emendamento per il dl Giubileo che disponeva il decadimento dei vertici, cambiando le regole per le nuove nomine, con presidente e tre dei membri del Cda scelti dal ministero ...