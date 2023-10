Ragazzo di 14 anni tenta il suicidio gettandosi da un tetto | è in gravi condizioni

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) nell’ospedale Broztudi Cagliari Undi 14è ricoverato incritiche nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Broztu di Cagliari dopo essere volato per diversi metri daldi un ospizio abbandonato in via Soleminis a Sinnai. Si è trattato di un gesto volontario. Il fatto è avvenuto intorno alle 21 di ieri sera. Prima di lanciarsi, ilha inviato un messaggio di addio su WhatsApp a un amico insieme ad una foto della pineta di Sinnai. Preoccupato dal contenuto del messaggio, l’amico ha immediatamente informato i genitori del 14enne che hanno deciso di chiamare la polizia. Militari e familiari hanno iniziato a cercare il, che è stato poi ritrovato utilizzando l’ultima geolocalizzazione del telefono cellulare. Giunti sul luogo designato, lo ...