Quella corsa alla “notizia a tutti i costi” che ha ingannato i giornali su «Twitter a pagamento»

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) La montagna ha partorito un topolino, come al solito. Solo che iche fanno parte del nostro ecosistema mediatico fanno di tutto per trasformare il topolino in una pantegana. È il caso, per esempio, del chiacchiericcio che c’è stato intorno a una dichiarazione di Elon Musk – avvenuta durante l’incontro con Benjamin Netanyahu – a proposito dell’eventualità di mettereper. Avete capito bene: non soltanto quelli titolari diBlue e della conseguente spunta di account verificato, ma proprio agli utenti. Sia a quelli che utilizzano il social network X per pubblicare contenuti, sia a quelli che aprono l’app esclusivamente per leggere questi contenuti. Basterebbe rileggere quest’ultima affermazione per capire quanto una eventualità del genere ...