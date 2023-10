Il mese di settembre è quasi terminato, le temperature cominciano a scendere ma l’hype per le partite della Serie A 2023/2024 non diminuisce. In ...

non crederò più in questo progettovia, anche perché in determinate situazioni non riuscirei a dare il meglio. Ma il caso non è affatto questo '.Si indugia sulle scarpe anchenon suoni il piano: sono una tua passione Sono una fan del minimalismo. Le uso finché non si consumano. Mi vesto come l'occasione comanda. In casa mia è tutto ...

"Quando me ne andrò dalla Ferrari...", Leclerc a cuore aperto ilGiornale.it