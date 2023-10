Qualificazioni olimpiche | la Germania mura l' Italvolley | si complica la strada per Parigi

LODZ (POLONIA) - Le Qualificazioni per le prossime Olimpiadi entrano nel vivo. L ' Italia del volley ha iniziato il percorso non sbagliando un colpo e ...

LODZ (POLONIA) - Le Qualificazioni per le prossime Olimpiadi sono alle battute finali . L' Italia del volley ha iniziato il percorso non sbagliando un ...

Prima vittoria con qualche patema in più del previsto per l'Italia maschile nel torneo preolimpico in Brasile. I vicecampioni d'Europa battono in ...

Prima sconfitta per la nazionale maschile di pallavolo nel torneo di qualificazione olimpica in corso in Brasile. Gli azzurri sono stati battuti 3-1 (26-24, 18-25, 25-20, 25-23) dalla Germania al ...Brutta prestazione di Giannelli e compagni che contro i tedeschi si arrendono 1-3 (24-26; 25-18; 20-25; mettendo a serio rischio la qualificazione a Parigi 2024 ...